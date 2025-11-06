Marc Guehi przejdzie do Realu Madryt? Zapadła decyzja

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Real Madryt rezygnuje z transferu Marca Guehiego

Real Madryt planuje zwiększyć rywalizację w linii obrony podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. W ostatnich godzinach media informowały, że Królewscy wycofali się z wyścigu o pozyskanie Ibrahimy Konate z Liverpoolu. Teraz hiszpański dziennik „AS” donosi, iż stołeczny gigant najprawdopodobniej zrezygnuje również z transferu Marca Guehiego z Crystal Palace. Klub z Santiago Bernabeu rozważał Anglika jako wzmocnienie defensywy, jednak coraz więcej wskazuje na to, że ostatecznie postawi na inną opcję.

Władze lidera La Ligi uznały, iż 25-letni obrońca oczekuje zbyt wysokich zarobków, a także nadmiernego bonusu za podpisanie kontraktu. Dodatkowo, konkurencja w walce o Guehiego jest bardzo duża – zainteresowanie piłkarzem przejawiają także ekip z Premier League. Wygląda na to, że Real Madryt skupi się na sprowadzeniu Dayota Upamecano z Bayernu Monachium. Według najnowszych doniesień, z francuskim stoperem miało już zostać zawarte ustne porozumienie w sprawie transferu po zakończeniu tego sezonu.

Co ciekawe, cała trójka wspomnianych zawodników – Konate, Guehi oraz Upamecano – może być latem dostępna za darmo. Najbardziej utytułowany klub w historii Ligi Mistrzów najpewniej postawi na defensora, który od kilku lat jest filarem formacji obronnej Bayernu Monachium. 34-krotny reprezentant Francji wcześniej występował w Lipsku, Red Bullu Salzburg oraz Valenciennes FC, gdzie jako junior stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.