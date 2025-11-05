Real Madryt rezygnuje z hitowego ruchu. Ma inny priorytet

Ibrahima Konate nie jest już priorytetem transferowym Realu Madryt. Hiszpański klub osiągnął bowiem wstępne porozumienie z innym francuskim stoperem, Dayotem Upamecano - poinformował dziennikarz Santi Aouna na łamach serwisu Foot Mercato.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezes Realu Madryt

Media: Ibrahima Konate nie trafi do Realu Madryt

Real Madryt w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego planuje wzmocnić środek obrony. Przez dłuższy czas na szczycie listy życzeń hiszpańskiego giganta znajdował się stoper Liverpoolu – Ibrahima Konate. Francuski defensor był jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Davida Alaby, ale wiele wskazuje na to, że 26-latek ostatecznie nie trafi na Santiago Bernabeu. Władze Królewskich zmieniły bowiem swoje priorytety transferowe i rozważają inne rozwiązania w kwestii zwiększenia rywalizacji w defensywie.

Jak podaje Santi Aouna z portalu „Foot Mercato”, Real Madryt ma już nowy główny cel, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji środkowego obrońcy. Potentat z Półwyspu Iberyjskiego prowadzi zaawansowane rozmowy z zawodnikiem Bayernu Monachium – Dayotem Upamecano – w sprawie darmowego transferu, który miałby zostać sfinalizowany latem. Co więcej, według doniesień, obie strony osiągnęły już wstępne porozumienie, co sprawia, że przejście Upamecano do Realu wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Ibrahima Konate, który może teraz zdecydować się na przedłużenie wygasającego kontraktu z Liverpoolem, z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się na Anfield Road z Lipska za ponad 40 milionów euro. Wychowanek Paris FC rozegrał dotychczas 147 spotkań, zdobył 6 bramek i zaliczył 4 asysty dla ekipy Czerwonych. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro.