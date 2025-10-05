Ter Stegen zamieni Barcelonę na Londyn? Gigant wykazał zainteresowanie

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Tottenham Hotspur przygląda się Markowi-Andre ter Stegenowi

Marc-Andre ter Stegen w obecnym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu, ponieważ nabawił się poważnej kontuzji pleców. Niemiecki bramkarz musiał poddać się operacji, a jego przerwa w grze potrwa łącznie około czterech miesięcy. Powrót 33-latka na boisko jest spodziewany dopiero w grudniu. Choć Ter Stegen przez lata był jednym z najważniejszych zawodników Barcelony oraz niekwestionowanym numerem jeden w bramce zespołu Dumy Katalonii, wszystko wskazuje na to, że po wyleczeniu urazu będzie czekała na niego niesatysfakcjonująca rola rezerwowego. Sytuacja doświadczonego golkipera staje się więc coraz bardziej skomplikowana i może skłonić Niemca do rozważenia zmiany otoczenia.

Pierwszym wyborem Hansiego Flicka w aktualnej kampanii jest Joan Garcia, który mimo kontuzji znajduje się najwyżej w hierarchii byłego szkoleniowca Bayernu Monachium. Funkcję jego zmiennika pełni z kolei nasz rodak, czyli Wojciech Szczęsny. Wobec takiej rywalizacji o miejsce między słupkami Ter Stegen może mieć ograniczone szanse na regularne występy. Jak podaje hiszpański dziennik „SPORT”, sytuację 33-letniego bramkarza bacznie monitoruje Tottenham Hotspur, który poszukuje doświadczonego golkipera. Londyński klub rozważa sprowadzenie Niemca już podczas najbliższego zimowego okna transferowego, aby w ten sposób lepiej zabezpieczyć pozycję bramkarza.

Tottenham musi jednak liczyć się z dużą konkurencją w walce o podpis Marka-Andre ter Stegena. Zainteresowanie jego usługami wyrażają bowiem również inne angielskie kluby – Manchester United oraz Newcastle United – a także francuskie AS Monaco, które chciałoby zwiększyć jakość między słupkami. Ter Stegen to wychowanek Borussii Moenchengladbach, z której w 2014 roku trafił do Barcelony. W barwach drużyny Blaugrany rozegrał łącznie 422 spotkania, zdobywając m.in. sześć tytułów mistrza Hiszpanii i jedną Ligę Mistrzów. Jeśli 44-krotny reprezentant Niemiec zdecyduje się na odejście, to może rozpocząć nowy etap kariery w najbardziej wymagającej lidze świata – Premier League.