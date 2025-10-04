Ter Stegen dostał oferty z Premier League. To byłby hit transferowy

Marc-Andre ter Stegen przechodzi rehabilitację po operacji. Według katalońskiego "Sportu", Manchester United i Newcastle United pytały o możliwość transferu bramkarza Barcelony.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen w orbicie zainteresowań klubów Premier League

FC Barcelona latem sprowadziła Joana Garcię z Espanyolu, który od razu został numerem jeden między słupkami. Hiszpański bramkarz doznał kontuzji we wrześniu, w efekcie czego Hansi Flick musi teraz korzystać z usług Wojciecha Szczęsnego.

Tymczasem Marc-Andre ter Stegen przeszedł przed sezonem operację kręgosłupa, która wykluczyła go z gry w pierwszej części kampanii. Niemiec ma wrócić do pełnej sprawności w styczniu, a scenariusze dotyczące jego przyszłości w Barcelonie pozostają otwarte.

Według doniesień „Sportu”, kilka czołowych klubów już pytało o możliwość wypożyczenia lub transferu Ter Stegena. W grę wchodzą m.in. Manchester United, Tottenham Hotspur i Newcastle United, które zainteresowały się 33-letnim bramkarzem.

Barcelona na ten moment nie rozważy żadnego transferu, chyba że sam Ter Stegen wyrazi taką chęć. Do tej pory Niemiec nie naciskał na odejście, koncentrując się przede wszystkim na powrocie do pełni sił. Wiele wskazuje na to, że kapitan Dumy Katalonii pozostaje zdecydowany dokończyć kontrakt, który w styczniu będzie obowiązywał jeszcze przez dwa i pół roku.

Kataloński klub zobowiązał się uszanować każdą decyzję Ter Stegena. Niemiec w barwach Barcelony rozegrał 422 mecze. Przed przeprowadzką na Camp Nou występował w Borussii Monchengladbach, której jest wychowankiem.