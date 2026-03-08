Manchester United zrobi cztery transfery. Te pozycje wzmocnią latem

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Cztery pozycje, które chce wzmocnić Manchester United

Manchester United po raz ostatni zakończył sezon w Premier League na podium w 2023 roku. Oznacza to, że ostatni raz grali w Lidze Mistrzów w kampanii 2023/2024. Od dwóch sezonów nie są w stanie przebić się do TOP4, które gwarantuje grę w najważniejszych rozgrywkach europejskich pucharów. Teraz pod wodzą Michaela Carricka są blisko osiągnięcia tego celu.

Mając na uwadze możliwy powrót do Ligi Mistrzów, Czerwone Diabły podchodzą ambitnie do letniego okna transferowego. Z informacji Daily Mail wynika, że na Old Trafford planowane są cztery transfery. Pion sportowy wybrał pozycje, które wymagają wzmocnień.

W pierwszej kolejności skupią się na transferze defensywnego pomocnika, jakiego szukają prawie rok. W gronie kandydatów wymienia się m.in. Carlosa Balebę, Adama Whartona i Elliota Andersona. Niewykluczone, że pozyskanie „szóstki” pochłonie większą część budżetu. Manchester United będzie musiał znaleźć dodatkowe fundusze, ponieważ zaplanowali kolejne trzy transfery.

Chodzi o lewego obrońcę, gdzie na prowadzenie wysuwa się kandydatura Marcusa Taverniera z Bournemouth. Dodatkowo myślą o większej liczbie skrzydłowych do rotacji, a także, jeśli starczy pieniędzy, to będą chcieli pozyskać dodatkowego stopera.

Za tydzień Czerwone Diabły zagrają kolejny mecz w Premier League. Ich przeciwnikiem będzie Aston Villa. Następnie zmierzą się m.in. z Bournemouth, Leeds United czy Chelsea. Obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli ze stratą 9 punktów do Manchesteru City.