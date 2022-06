PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Manchester United złoży kolejną ofertę Barcelonie w sprawie transferu holenderskiego pomocnika Frenkiego de Jonga. Do tej pory kluby dzieliło kilkanaście milionów funtów. Na Old Trafford wierzą jednak, że osiągnięcie porozumienia jest możliwe.

Frenkie de Jong pozostaje jednym z głównych celów transferowych Manchesteru United

Pierwsza oferta Czerwonych Diabłów nie przekonała Barcelonę do sprzedaży Holendra

W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnej propozycji ze strony klubu z Old Trafford

De Jong priorytetem Manchesteru United

Jak poinformowały Daily Mirror rozbieżności między stronami wynosiły do tej pory 15 milionów funtów, po tym jak Manchester United zaoferował za Holendra 51 milionów funtów plus bonusy. Frenkie de Jong jest jednak priorytetem dla nowego menedżera Czerwonych Diabłów Erika ten Haga, podobnie jak dostępny na zasadzie wolnego transferu Christian Eriksen, który ma ofertę z Tottenhamu.

Ten Hag wywiera presję na władzach Manchesteru United, ponieważ chciałby De Jong mieć do swojej dyspozycji najszybciej jak to możliwe. W klubie z Premier League do tej pory liczono na szybkie osiągnięcie porozumienia ze względu na trudną sytuację finansową FC Barcelony i rosnące długi, które sięgają już blisko 1 miliarda funtów.

Barcelona w lepszej pozycji negocjacyjnej

FC Barcelona do końca czerwca musi przedstawić La Liga sprawozdanie finansowe, które określi ich limity wydatków w przyszłym sezonie. Szybka sprzedaż De Jonga wydawała się korzystna dla klubu, ponieważ niewątpliwie pomogłaby zbilansować księgi rachunkowe. Jednak w ubiegłym tygodniu socios Barcelony zatwierdzili umowę o wartości 600 milionów funtów, zastawiając procent przyszłych praw telewizyjnych i praw do sprzedaży towarów, co ma pokryć większość długów.

Sytuacja ta sprawia, że Barcelona znalazła się w lepszej pozycji negocjacyjnej i nie jest zmuszona do szybkiego podejmowania decyzji w sprawie transferu De Jonga. Władze Manchesteru United muszą liczyć się z tym, że dotychczasowa ich oferta nie wystarczy do przekonania katalońskiego klubu.

