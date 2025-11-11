Manchester United zamierza wzmocnić środek defensywy. Czerwone Diabły mogą przeprowadzić hit transferowy, ponieważ na ich celowniku znalazł się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund - donosi "Bild".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nico Schlotterbeck łączony z Manchesterem United

Manchester United niewątpliwie wrócił już na dobre tory. Podopieczni Rubena Amorima ostatnio zaliczyli dwa remisy, ale ich boiskowa dyspozycja jest znacznie wyższa niż na początku sezonu. Czerwone Diabły jednak wciąż mają świadomość, że ich kadra nie jest wystarczająco dobra. W niedalekiej przyszłości władze z Old Trafford zamierzają przeprowadzić kilka wzmocnień.

Środek defensywy jest jedną z pozycji, które planuje wzmocnić Manchester United. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mają na oku kandydata. Z informacji przekazanych przez dziennik „Bild” dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Niemiecki stoper jest bacznie obserwowany przez angielski zespół.

Manchester United oczywiście nie jest jedynym zespołem zainteresowanym Nico Schlotterbeckiem. Reprezentant Niemiec bardzo długo jest łączony z Liverpoolem. Ostatnio również media sugerowały, że zawodnik Borussii Dortmund znalazł się na celowniku Bayernu Monachium oraz Realu Madryt. Czas pokaże, gdzie finalnie będziemy oglądali w przyszłości defensora.

Nico Schlotterbeck w obecnej kampanii rozegrał 10 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiec ma na koncie jedną asystę. A udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko HSV Hamburg.