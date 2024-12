News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Konrad Laimer na celowniku Manchesteru United

Manchester United w minionym letnim okienku transferowym dokonał dwóch transferów przychodzących z Bayernu Monachium. Do zespołu Czerwonych Diabłów trafili Noussair Mazraoui oraz Matthijs de Ligt. Obaj piłkarze notują przyzwoite wejście do nowej drużyny, a działacze z Old Trafford wkrótce mogą sięgnąć po piłkarza z Allianz Arena.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowe informacje z obozu Manchesteru United przekazał „SportBild”. Czerwone Diabły bowiem wykazały zainteresowanie Konradem Laimerem. 27-latek najczęściej rozpoczyna mecze Bayernu Monachium z wysokości ławki rezerwowych. Austriak miał swoje wzloty i upadki w bawarskim zespole, ale przede wszystkim jest regularny, jeśli chodzi o formę.

Przyszłość Konrada Laimera jednak prawdopodobnie będzie pisana w Bayernie Monachium. 27-letni pomocnik ma świadomość, że jest tylko zmiennikiem u Vincenta Kompany’ego. Reprezentant Austrii jednak nie chce opuszczać Allianz Arena, a przede wszystkim Niemiec. Przeprowadzka do Manchesteru United zapewne nie wchodzi w grę.

Konrad Laimer w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Wychowanek Red Bull Salzburg jeszcze nie zdołał wpisać się na listę strzelców i zaliczyć asysty. Jednak Austriak nigdy nie był rozliczany z tego typu statystyk.