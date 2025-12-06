Manchester United w styczniu może wydać prawie 200 milionów euro na transfery. Tyle może wynieść łączna kwota za sprowadzenie Antoine Semenyo (Bournemouth) oraz Elliota Andersona (Nottingham Forest) - informuje "Football Insider".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Semenyo i Anderson za 200 milionów euro do Manchesteru United?

Manchester United znów znajduje się w trudnej sytuacji. Wydawało się, że już podopieczni Rubena Amorima znaleźli się na odpowiednich torach. Ostatnie występy jednak tego nie potwierdziły. Zwłaszcza zremisowane spotkanie z West Hamem United (1:1). Gra Czerwonych Diabłów pozostawia wiele do życzenia, więc władze klubu planują w zimowym okienku transferowym zaszaleć.

W kręgu zainteresowań Manchesteru United znajduje się wielu zawodników. Jednak najczęściej wymienia się Antoine’a Semenyo oraz Elliota Andersona w kontekście przeprowadzki na Old Trafford. I w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „Football Insider”. Otóż Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać zawodników Bournemouth i Nottingham Forest.

Wspomniane źródło zaznacza, że koszt przeprowadzki Antoine’a Semenyo oraz Elliota Andersona do Manchesteru United może wynieść blisko 200 milionów euro. Czerwone Diabły mocno przyglądają się obu zawodnikom. Czas pokaże, czy władze z Old Trafford ruszą po skrzydłowego z Ghany oraz angielskiego pomocnika.

Manchester United swoje najbliższe spotkanie rozegra już w poniedziałek. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima tego dnia zmierzy się z Wolverhampton Wanderers. Mecz będzie rozgrywany na obiekcie Molineaux Stadium.