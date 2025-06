Manchester United rozpoczął rozmowy z Bryanem Mbeumo. Jak poinformował David Ornstein z "The Athletic", skrzydłowy Brentford wyraził chęć dołączenia na Old Trafford.

Źródło: The Athletic / David Ornstein

Bryan Mbuemo dołączy do Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po sfinalizowaniu transferu Matheusa Cunhy z Wolverhampton Wanderers, Czerwone Diabły złożą ofertę za Bryana Mbeumo, który zachwycił formą w Brentford. Jak donosi „The Athletic”, francuski napastnik osiągnął ustne porozumienie z klubem z Old Trafford.

Decyzja Mbeumo budzi spore zaskoczenie w Anglii. Drużyna Rubena Amorima nie zdołała wywalczyć awansu di europejskich pucharów. 25-latek przekonał się do projektu sportowego przedstawionego przez portugalskiego menadżera i zarząd klubu. Teraz Manchester United szykuje się do rozpoczęcia rozmów z Brentford.

Londyński klub wycenił napastnika na 50 milionów funtów i nie zamierza iść na kompromis. Dla 20-krotnych mistrzów Anglii oznacza to konieczność sięgnięcia głębiej do kieszeni. Bryan Mbeumo był w ostatnich sezonach jednym z najbardziej niedocenianych snajperów w Premier League. Kontrakt zawodnika na Community Stadium obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Bryan Mbeumo w sezonie 2024/25 rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył 20 bramek i dorzucił dziewięć asyst. Do Brentford trafił w 2019 roku z francuskiego Troyes za 6,5 mln euro.