Amorim naciska na ten ruch. To ma być pilny transfer Man Utd

Manchester United pod wodza Rubena Amorima ma się zmienić nie do poznania. Portugalczyk według Fichajes.net poprosił władze klubu o transfer środkowego napastnika z Wolves.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Matheus Cunha może zakotwiczyć w Man Utd

Manchester United nie korzysta ostatnio z usług Marcusa Rashforda, szukając jednocześnie innych rozwiązań na grę w ataku. Fichajes.net przekonuje, że klub z Old Trafford poważnie zainteresował się za sprawą Rubena Amorima graczem Wolverhampton.

Skrót meczu Manchesteru United

Źródło przekonuje, że na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Matheus Cunha. 25-letni zawodnik jest dzisiaj wyceniany na 50 milionów euro. Kontrakt piłkarza z ekipą z Molineux Stadium obowiązuje natomiast do 2027 roku. Zawodnik od momentu, gdy trafił do Wolves, to szybko się odnalazł w nowej dla siebie rzeczywistości, w czym pomagały mu dynamika i ofensywne usposobienie.

Fichajes.net twierdzi, że Wolverhampton jest gotowe na to, aby negocjować sumę, za którą może sprzedać gracza. Kwestią czasem może być zatem to, kiedy rozmowy między działaczami konkretnych klubów zaczną nabierać rozmachu.

Matheus Cunha dołączył do angielskiej ekipy w styczniu 2023 roku. Najpierw na wypożyczenie z Atletico Madryt. Z kolei od lipca 2023 roku Brazylijczyk już definitywnie stał się graczem Wilków. Ogólnie w piłkarskim CV piłkarza są też takie ekipy jak: Hertha czy RB Lipsk oraz FC Sion.

W trakcie trwającego sezonu Matheus Cunha rozegrał jak na razie 19 spotkań. Zdobył w nich 10 bramek. Ponadto zaliczył cztery asysty.

Czytaj więcej: Rashford podjął decyzję? Do tego klubu może trafić zimą