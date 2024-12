Rashford podjął decyzję? Do tego klubu może trafić zimą

Marcus Rashford wygląda na to, że w styczniu pożegna się z Manchesterem United. Reprezentant Anglii według Fichajes.net podobno już określił się w sprawie wybory nowego klubu.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford chciałby trafić do FC Barcelony

Marcus Rashford nie należy do ulubieńców Rubena Amorima, co sprawia, że w trakcie zimowej sesji transferowej może zmienić barwy klubowe. Wszystko wskazuje na to, że Anglik nie tylko pożegna się z Manchesterem United, ale zmieni też ligę. Ciekawymi wieściami w sprawie przyszłości zawodnika podzielił się portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że angielski napastnik jednoznacznie określa się, że chciałby w styczniu trafić do FC Barcelony. Rashford mógłby zatem niebawem rywalizować o miejsce w składzie między innymi z takimi graczami jak: Lamine Yamal, Raphinha czy Robert Lewandowski.

27-latek jest wychowankiem Czerwonych Diabłów. Rashford jednocześnie ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2028 roku, ale na dzisiaj niewiele wskazuje, że piłkarz wypełni do końca tę umowę. Anglik nie znalazł się w kadrze meczowej ekipy Rubena Amorima na trzy ostatnie mecze w Premier League. Tak naprawdę ostatni udany występ w drużynie z Old Trafford zaliczył 1 grudnia, gdy Man Utd mierzył się z Evertonem. Wówczas okrasił występ dwoma trafieniami.

Negocjacje między klubami z Anglii i Hiszpanii mogą w nadchodzących tygodniach nabrać rozmachu. Tajemnicą poliszynela jest to, że Rashford marzy o grze w zespole z Camp Nou. W tej kampanii piłkarz rozegrał 24 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył trzy asysty.

