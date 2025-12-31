Manchester United zapłaci olbrzymie pieniądze? Gwiazda Serie A na radarze

14:35, 31. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  CaughtOffside

Manchester United już zimą chce wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, celem Czerwonych Diabłów jest Manu Kone z AS Romy. Za Francuza trzeba będzie zapłacić nawet 65 milionów euro - przekazuje "CaughtOffside".

Ruben Amorim
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manu Kone bliski przeprowadzki do Manchesteru United

Manchester United ma za sobą szalony rok. W obozie Czerwonych Diabłów były zarówno dobre jak i te złe chwile. Teraz władze angielskiego zespołu skupiają się na nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Zespół z Old Trafford będzie zmuszony wzmocnić środek pola, ponieważ Kobbie Mainoo oraz Manuel Ugarte lada moment mogą opuścić boiska Premier League.

Dość długo Manchester United przeczesywał rynek w poszukiwaniu odpowiedniego zawodnika. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już główny cel transferowy. A jest nim Manu Kone, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy. Zespół z Old Trafford będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać reprezentanta Francji. Za zawodnika trzeba złożyć ofertę w granicach 60-65 milionów euro.

Manu Kone jest jednym z najlepszych zawodników nie tylko w AS Romie, ale również w całej Serie A. Piłkarz Giallorossich nieprzypadkowo regularnie jeździ na zgrupowania reprezentacji Francji i zaczyna odgrywać w niej coraz ważniejszą rolę. Przeprowadzka pomocnika na Old Trafford byłaby z pewnością jednym z najciekawszych zimowych transferów.

Manu Kone w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce AS Romy. Francuz nie ma na koncie jeszcze trafienia, ale może się pochwalić asystą. Takie statystyki jednak nigdy nie były jego boiskowym zadaniem.

