Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy chce Dusana Vlahovicia w Manchesterze United

Minione letnie okienko transferowe było intensywne w obozie Manchesteru United. „Czerwone Diabły” wzmocniły m.in. pozycję napastnika osobą Joshuy Zirkzee. Holender jednak nie dziewiątką o odpowiednim profilu. Działacze z Old Trafford zatem rozglądają się za kolejnym ofensywnym graczem, który trafiłby do zespołu Erika ten Haga w 2025 roku.

Nowe informacje w sprawie potencjalnego transferu Manchesteru United przekazuje „Football Transfers”. Otóż sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Ruud van Nistelrooy, który pełni rolę asystenta Erika ten Haga. Były holenderski piłkarz chętnie zobaczyłby w drużynie Dusana Vlahovicia z Juventusu.

Warto zaznaczyć, że reprezentant Serbii już w przeszłości był łączony z Manchesterem United. A miało to miejsce w 2022 roku, kiedy jeszcze bronił barw Fiorentiny. Juventus zapłacił za 24-latka ponad 80 milionów euro i mało prawdopodobne, że będzie chciał sprzedać do teraz za niższą kwotę. Działacze z Old Trafford zatem będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, jeśli chcą sprowadzić wychowanka Partizana Belgrad.

Dusan Vlahović w tegorocznej kampanii rozegrał już pięć spotkań pod okiem Thiago Motty. W tym czasie serbski gwiazdor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.

