Pomocnik z Serie A na liście Man Utd. Ten temat wraca coraz częściej

Manchester United jest w trakcie przygotowywania się do letniego okna transferowego. TEAMtalk przekonuje, że klub z Premier League może ruszyć po zawodnika broniącego barw AS Romy.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manu Kone

Manu Kone może zostać zawodnikiem Manchesteru United

Manchester United ma na trwający sezon jasno określony cel, którym jest wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To jednocześnie sprawia, że sternicy Czerwonych Diabłów już teraz rysują konkretne plany związane ze strategią dotyczącą letniego okna transferowego. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał portal TEAMtalk.

Na celowniku Manchesteru United znalazł się Manu Koné, który obecnie broni barw AS Romy. Środkowy pomocnik jest 12-krotnym reprezentantem Francji. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 50 milionów euro. 24-latek trafił do zespołu z Serie A w sierpniu ubiegłego roku z Borussii Mönchengladbach. Kosztował wówczas 18 milionów euro i był to transfer uznawany za strzał w dziesiątkę. Francuz jednocześnie parafował kontrakt z klubem ze Stadio Olimpico, który obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

Koné w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach, notując w nich jedną asystę. Piłkarz w swoim piłkarskim CV ma także takie kluby jak Toulouse oraz Paris FC. Okazję do poprawy swojego bilansu zawodnik może mieć w poniedziałek 29 grudnia. AS Roma zmierzy się wówczas z Genoą w starciu rozgrywanym w ramach 17. kolejki ligi włoskiej.

Gdyby transakcja z udziałem Kone doszła do skutku, zawodnik miałby przed sobą ciekawą rywalizację o miejsce w składzie Manchesteru United. Na podobnej pozycji mogą bowiem występować tacy piłkarze jak Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte czy Bruno Fernandes.