Manchester United ma problem. Oferta została wycofana

Manchester United dążył od wielu tygodni do rozstania z Antonym. Walczył o niego Betis, który dość niespodziewanie wycofał ofertę. Transfer stoi pod znakiem zapytania.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Antony

Antony zostanie na Old Trafford? Betis się wycofuje

Manchester United kompletnie nie trafił z transferem Antony’ego, który po opuszczeniu Ajaksu Amsterdam potężnie rozczarował na Old Trafford. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Betisie, gdzie mocno się odbudował. W 26 meczach uzbierał dziewięć bramek oraz pięć asyst, szybko wyrastając na gwiazdę ofensywy. Zaskoczył przemianą, dlatego klub La Liga zainteresował się jego wykupem.

Po sezonie Antony wrócił na Old Trafford, ale przyszłości tam nie ma. Manchester United jest zdecydowany na jego sprzedaż – Ruben Amorim nie uwzględnił go podczas przygotowań do kampanii 2025/2026, a poza zespołem pozostaje do teraz.

Betis konsekwentnie pracował na sfinalizowaniem tej transakcji. Antony oczywiście wyraził chęć powrotu do Hiszpanii, gdzie poradził sobie zdecydowanie lepiej. Wydawało się, że strony doszły już do porozumienia, ale nic takiego nie ma miejsca. Betis sensacyjnie poinformował o wycofaniu oferty, gdyż to zbyt duże obciążenie finansowe.

„Nie ma żadnego porozumienia z Antonym. Wycofaliśmy złożoną ofertę. Nie możemy sobie pozwolić na opłacenie pensji oraz zapłacenie Manchesterowi United za transfer zawodnika” – przekazał hiszpański klub w komunikacie.

🚨⚠️ Official statement by Real Betis confirm nothing was done for Antony, no medical planned.



“There is no agreement for Antony and we have withdrawn the offer. We can't afford the fee and the amounts that Manchester United must instead pay the player before the transfer”. 💣 pic.twitter.com/2RGMPLNXPe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Wycofanie się Betisu to poważny problem dla Manchesteru United oraz samego Antony’ego, który ma niewiele czasu, aby wyjaśnić swoją przyszłość. Niewykluczone, że klub z Sewilli jeszcze wróci do tematu.