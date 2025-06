Manchester United celuje tego lata w transfer nowego napastnika. Wiąże się to również z odejściem jednego z obecnych snajperów. Gigant z Old Trafford dokonał wyboru między Rasmusem Hojlundem a Joshuą Zirkzee.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee

Hojlund na wylocie. Zirkzee dostanie kolejną szansę

Manchester United podczas letniego okienka zamierza przebudować ofensywę. Ma za sobą fatalny sezon, dlatego w klubie panuje duża determinacja, aby dokonać kluczowych zmian. Ruben Amorim wskazał zawodników, którzy pasowaliby do jego taktyki. Na Old Trafford zawitał już Matheus Cunha, a to dopiero początek – trwają również intensywne prace nad sprowadzeniem Bryana Mbeumo oraz nominalnego napastnika z najwyższej półki. Marzeniem giganta jest Viktor Gyokeres, choć temu obecnie znacznie bliżej do Arsenalu.

Niezależnie od ostatecznego wyboru, transfer nowego snajpera wiąże się z odejściem któregoś z obecnych piłkarzy. W kadrze Manchesteru United jest dwóch nominalnych napastników – Joshua Zirkzee oraz Rasmus Hojlund. Żaden z nich nie spełnił dotąd oczekiwań, ale to Duńczyk ma znacznie gorsze notowania. Władze klubu podjęły decyzję, że to właśnie Hojlund ma opuścić drużynę podczas tego okienka. Zirkzee dostanie natomiast następną szansę.

Odejście Hojlunda jest prawdopodobne, bowiem walczą o niego kluby z Serie A, gdzie występował przed przeprowadzką na Old Trafford. Swoje zainteresowanie deklaruje Inter Mediolan, który chciałby wypożyczyć duńskiego snajpera. Manchester United z kolei preferuje sprzedaż i wycenia gracza na maksymalnie 40 milionów funtów.