Marcus Rashford nie znajduje uznania u trenera Rubena Amorima. Nie brakuje jednocześnie spekulacji na temat przyszłości Anglika. Ciekawe wieści w sprawie przekazał The Athletic.

Źródło: The Athletic

Man Utd pozwoli odejść Rashfordowi. Jest jednak jedno ale

Marcus Rashford ma coraz mniej czasu na zmianę klubu. Okno transferowe jest coraz bliżej zamknięcia, a Anglik wciąż jest graczem Manchesteru United. Według wieści The Athletic klub z Old Trafford pozwoli zawodnikowi zmienić klub, ale tylko wtedy, gdy zostanie spełniony konkretny warunek.

Źródło przekonuje, że Man Utd w przypadku odejścia piłkarza z klubu nie zamierza przejmować nawet jednego euro z jego ogromnej pensji. Rashford inkasuje w angielskiej ekipie 18 milionów euro netto rocznie. Wiadomo natomiast nie od dzisiaj, że klubem chętnym na pozyskanie gracza jest FC Barcelona. W każdym razie powyższe wieści mocno komplikują plany Katalończyków. Ci są gotowi przejąć do czerwca maksymalnie trzy miliony euro zarobków piłkarza. W związku z tym, aby cała transakcja mogła dojść do skutku, to Rashford musiałby wyrazić zgodę na ogromne obniżenie swoich apanaży.

Przedstawiciele Czerwonych Diabłów są świadomi tego, że piłkarz sam zabiegał o zmianę klubu. Decydenci Man Utd jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że obecność Rashforda w szatni ma wpływ na różne napięcia. Mimo wszystko na płaszczyźnie finansowym nie zamierza zawodnikowi ustępować.

Angielski skrzydłowy był też kuszony przez AC Milan i Borussię Dortmund. Nie był jednak zainteresowany przeprowadzką do żadnej z tych ekip. Rashford priorytetowo ma traktować transfer do Barcy. Do zamknięcia sesji transferowej pozostało zaledwie kilka dni, w których trakcie ważyć się będzie los piłkarza.