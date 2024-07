Manchester United pozbył się balastu! Znany piłkarz odszedł za pół darmo

Donny van de Beek nie będzie dłużej piłkarzem Manchesteru United. Holender przeniesie się do Girony, która zapłaciła za niego pół miliona euro - informuje Fabrizio Romano.

Donny van de Beek sprzedany z Man United do Girony

Manchester United pod koniec letniego okna transferowego w 2020 roku zapłacił 38 milionów euro za sprowadzenie Donny’ego van de Beeka. Reprezentant Holandii trafił na Old Trafford po fantastycznym sezonie w barwach Ajaksu Amsterdam. Z pomocnikiem wiązano duże nadzieje, lecz ostatecznie przygoda 27-latka na wyspach obrała zupełnie inny tor. Van de Beek został jednym z najgorszych transferów Czerwonych Diabłów w XXI w. Po kilku wypożyczeniach angielski klub w końcu znalazł drużynę, której sprzedał Holendra.

Jak poinformował Fabrizio Romano nowym klubem środkowego pomocnika została Girona. Hiszpański zespół w przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii wystąpi w Lidze Mistrzów, więc potrzebuje piłkarzy z doświadczeniem. Transfer holenderskiego gracza był dla nich wyśmienitą okazją, bowiem zapłacili za niego promocyjną cenę.

Stała kwota, którą przelali na konto Manchesteru United to zaledwie pół miliona euro. Do tego mogą dojść różne bonusy, za które Girona ma wypłacić mniej więcej 5 mln euro. Łącznie wydatek Katalończyków może sięgnąć 15 milionów euro w związku z dodatkowymi klauzulami. W umowie znajdzie się również procent od następnej sprzedaży dla angielskiego klubu. Donny van de Beek podpisze z Gironą czteroletni kontrakt ważny do czerwca 2028 roku.

27-letni pomocnik łącznie rozegrał dla Manchesteru United 62 mecze, strzelając dwie bramki i notując dwie asysty. Podczas pobytu na Old Trafford był wypożyczany m.in. do Evertonu oraz Eintrachtu Frankfurt.