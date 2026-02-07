Man United poluje na gwiazdę Juventusu. Szykuje się głośny transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manuel Locatelli na celowniku Manchester United

Manchester United rozpoczął poszukiwania nowego środkowego pomocnika po tym, jak Casemiro ogłosił, że latem opuści Old Trafford. Brazylijski pomocnik błyszczy w tym sezonie, co sprawia, że znalezienie godnego zastępcy będzie sporym wyzwaniem dla Czerwonych Diabłów.

Według doniesień włoskiego portalu Calciomercato.com, na liście życzeń angielskiego klubu znajduje się Manuel Locatelli, kapitan Juventusu Turyn. Szefowie Manchesteru United od kilku sezonów próbowali sprowadzić włoskiego pomocnika do Premier League, a najnowsze informacje sugerują, że letnie okno transferowe może być kolejną okazją do realizacji tego planu.

34-krotny reprezentant Włoch dołączył do Starej Damy z Sassuolo w 2021 roku. Włoski gigant wykupił go za około 36 milionów euro. Od tego czasu pomocnik rozegrał w barwach Bianconerich ponad 200 meczów, zdobywając siedem bramek i dokładając 16 asyst.

Jego regularna forma, zdolność do kontrolowania gry w defensywie oraz kreowania ataków sprawiają, że Locatelli przyciąga uwagę wielu czołowych klubów w Europie. Kontrakt włoskiego pomocnika z Juventusem obowiązuje do czerwca 2028 roku. W trakcie zimowego okna transferowego Locatelli był na radarze Olympique’u Marsylia, która ściąga do siebie znane nazwiska w ostatnich miesiącach.