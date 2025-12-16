Juventus planuje głośną wymianę z Marsylią. Poświęcą gwiazdę

Juventus wybrał priorytet transferowy na zimę. Został nim Pierre Emile Hojbjerg. Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport, pod uwagę brana jest wymiana. Do Marsylii mógłby w zamian trafić Manuel Locatelli.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Locatelli za Hojbjerga w Juventusie?! Głośna wymiana z Marsylią

Juventus w trakcie sezonu zdecydował się na zmianę trenera. Pracę stracił Igor Tudor, a jego miejsce zajął Luciano Spalletti. Były selekcjoner reprezentacji Włoch przygodę w Turynie rozpoczął od sześciu zwycięstw w dziesięciu meczach. Mimo to uważa, że kadra pierwszego zespołu wymaga wzmocnień. Okazja do zakupu nowych zawodników nadarzy się już w styczniu.

Spalletti liczy, że Juventus sprowadzi nowego pomocnika. Co więcej, wskazał piłkarza, którego chciałby w zespole najbardziej. Jest nim Pierre Emile Hojbjerg, czyli zawodnik Olympique Marsylii. Duńczyk to kluczowa postać w drużynie Roberto De Zerbiego.

Między innymi dlatego włoski taktyk sprzeciwia się sprzedaży Hojbjerga. Z ustaleń La Gazzetta dello Sport wynika, że Juventus może znaleźć rozwiązanie, które zadowoli obie strony. W grę wchodzi głośna wymiana, która sprawi, że do Francji trafi Manuel Locatelli. Źródło sugeruje, że pomocnik Starej Damy cieszy się dużym szacunkiem obecnego trenera Olimpijczyków.

Trudno wyrokować, czy takowa wymiana byłaby korzystna dla obu stron. Biorąc pod uwagę wiek zawodników oraz wartość rynkową Juventus wyszedłby na lekki minus. Hojbjerg jest od niego o trzy lata starszy, a na dodatek wyceniany jest na ponad 10 mln euro mniej.