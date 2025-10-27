Man United planuje transfer pomocnika. W grze nawet 100 mln funtów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carlos Baleba wciąż łączony z Manchesterem United

Manchester United był mocno łączony z transferem Carlosa Baleby podczas letniego okna transferowego, ale ostatecznie ruch nie doszedł do skutku. Według doniesień „TEAMtalk”, klub z Old Trafford rozważa teraz możliwość sprowadzenia 21-letniego pomocnika Brighton & Hove Albion za kwotę rzędu 100 milionów funtów.

Baleba to wyjątkowo utalentowany młody zawodnik, który wyróżnia się w Premier League swoją fizycznością oraz dynamiką. Jego dołączenie do Czerwonych Diabłów mogłoby znacząco wzmocnić środek pola. Jednak wysoka cena wywoławcza budzi poważne obawy wśród decydentów klubu, a Brighton nie wydaje się skłonne łatwo negocjować warunków transferu.

Klub z Old Trafford z pewnością przyciąga Balebę prestiżem. Zawodnik dobrze zadomowił się w Premier League i ma potencjał, by natychmiast zaadaptować się w nowym środowisku. Dla młodego Kameruńczyka możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie będzie trudno odrzucić. Pomocnik występuje na Amex Stadium od 2023 roku, kiedy przeniósł się z Lille za 27 milionów euro.

Eksperci podkreślają, że Baleba to inwestycja w przyszłość. Klub dobrze radzi sobie z adaptacją młodych talentów, co zwiększa szanse, że Baleba wkrótce stanie się ważnym ogniwem w układance Rubena Amorima. Czerwone Diabły celują w tym sezonie w awans do Ligi Mistrzów. Po 9. kolejce zajmują 6. miejsce w tabeli Premier League.