Kane z ogromną ofertą od ligowego rywala. Czas na odejście z Tottenhamu?

Harry’emu Kane’owi pozostał rok kontraktu w Tottenhamie. Anglik chce walczyć o trofea, a trwający sezon pokazał, że w Spurs nie może na to liczyć

Manchester United zamierza zaoferować 29-latkowi 340 tysięcy euro tygodniowo, jeśli zdecyduje się trafić na Old Trafford

Taką samą pensję Czerwone Diabły proponują swojej największej gwieździe – Marcusowi Rashfordowi

Angielski duet gwiazdorów w napadzie Manchesteru United?

Tottenham nie notował dobrego sezonu, ale to, co dzieje się w Londynie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, to prawdziwa stajnia Augiasza. W poniedziałek Daniel Levy zwolnił tymczasowego trenera, do niedawna asystenta Antonio Conte. Spurs nie tylko po raz kolejny nie sięgną w tym roku po trofea, ale i ich szanse na grę w Lidze Mistrzów są iluzoryczne.

Harry’emu Kane’owi pozostał rok umowy z obecnym zespołem. Rzecz jasna, ten naciska na przedłużenie współpracy. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, że 29-latek chce wreszcie sięgnąć po jakiekolwiek drużynowe trofeum. I tu rękę do niego wyciąga Manchester United.

Czerwone Diabły zamierzają zaoferować kapitanowi reprezentacji Anglii 340 tysięcy euro tygodniówki – jeśli tylko zdecyduje się na transfer. Tyle samo na Old Trafford ma niebawem zarabiać Marcus Rashford. Klub pracuje bowiem nad przedłużeniem umowy z wychowankiem.

Znaczna część środków na te operacje ma pochodzić z nowego kontraktu Davida de Gei. Hiszpan jest obecnie najlepiej zarabiającym Czerwonym Diabłem – inkasuje ponad 420 tysięcy euro tygodniowo. Jeśli podpisze nowe dokumenty, jego pensja spadnie do “zaledwie” 225 tysięcy euro.

Kane rozegrał w tym sezonie 43 spotkania dla Manchesteru United. Zanotował w nich 26 bramek i cztery asysty.

