Manchester United na tropie młodego obrońcy. Musi zapłacić 80 mln funtów

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Everton żąda olbrzymich pieniędzy za Branthwaite’a

Jarrad Branthwaite rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach pod wodzą Seana Dyche’a w obecnej kampanii. Pomógł Evertonowi wygrać pięć z ostatnich ośmiu ligowych meczów sezonu. Jego przyszłość jest obecnie przedmiotem wielu spekulacji, a kilka klubów wyraża zainteresowanie młodym obrońcą.

W gronie tych klubów są między innymi Newcastle United i Real Madryt, ale najbardziej zdecydowany jest Manchesteru United, który może tego lata podpisać kontrakty z dwoma nowymi środkowymi obrońcami. Niedawne doniesienia sugerują, że “Czerwone Diabły” są gotowe zapłacić za Branthwaite’a 55 milionów funtów, jednak według “INews”, Everton wycenił go na 80 milionów funtów.

Everton, pomimo swoich problemów finansowych, nie jest gotów sprzedać Branthwaite’a za niższą cenę. Newcastle wydaje się faworytem do pozyskania Tosina Adarabioyo z Fulham na zasadzie wolnego transferu, co osłabiło ich zainteresowanie Branthwaite’em. Real Madryt z kolei najpewniej skupi się na innych celach transferowych.

W rezultacie, Manchester United może mieć względnie wolną drogę do pozyskania angielskiego obrońcy, chociaż mało prawdopodobne jest, że 20-krotni mistrzowie Anglii będą skłonni zapłacić za niego 80 milionów funtów. Everton uważa, że jest to uczciwa cena, biorąc pod uwagę, że podobną kwotę zapłacono za Harry’ego Maguire’a, gdy ten przechodził z Leicester City do Manchesteru United w 2019 roku.

Zobacz również: Juventus zdecydowany ws. wyboru nowego trenera. Umowa to już kwestia czasu