De Ligt i Yoro, Man United wybierze tylko jednego z nich

Manchester United kontynuuje działania na rynku transferowym, które prowadzą do transferów nowych zawodników. Kilka dni temu oficjalnie Czerwone Diabły zasilił Joshua Zirkzee. Aktualnie prowadzone są rozmowy z dwójką środkowych obrońców, bowiem w czerwcu z klubem pożegnał się Raphael Varane. Francuza na Old Trafford zastąpi ktoś z duetu Matthijs de Ligt lub Leny Yoro.

O negocjacjach Holendra i Francuza z Manchesterem United wiadomo już od dłuższego czasu. Natomiast nowe wieści ws. potencjalnego transferu do Premier League przekazał David Ornstein. Dziennikarz poinformował, że do Anglii trafi tylko jeden z dwóch wymienionych graczy. Póki co brytyjski reporter uważa, że przedstawiciele angielskiego klubu starają się przekonać młodego stopera OSC Lille, czyli Leny’ego Yoro. Jednak jeśli ta sztuka im się nie uda, a piłkarz wybierze Real Madryt, to Man United całą uwagę skupi na pozyskaniu de Ligta.

Wśród zawodników, którzy znajdowali się na liście życzeń Manchesteru United był również Jarrad Branthwaite. Aczkolwiek temat transferu obrońcy Evertonu dość szybko upadł ze względu na zbyt duże oczekiwania finansowe zespołu The Toffees.

Czerwone Diabły poprzedni sezon zakończyły na 8. miejscu w Premier League. Triumf w Pucharze Anglii zagwarantował im występy w europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Europy.