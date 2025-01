Man Utd stracił cierpliwość do napastnika. Piłkarza obserwują dwa kluby

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rasmus Hojlund może opuścić Old Trafford

Manchester United w obecnym sezonie Premier League zmaga się z poważnymi problemami. Pod wodzą Rubena Amorima drużyna zajmuje odległe 12. miejsce w tabeli, co z pewnością jest dalekie od oczekiwań. Na Old Trafford rozczarowuje przede wszystkim Rasmus Hojlund, który nie potrafi odnaleźć swojej najlepszej formy

Duńczyk dołączył do Czerwonych Diabłów w sierpniu 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 74 miliony euro. 21-latek zdobył siedem bramek i dołożył jedną asystę w 28 spotkaniach. Hojlund może pożegnać się z Man Utd podczas zimowego okna transferowego, ponieważ cierpliwość Amorima względem napastnika zdaje się wyczerpywać. Okazuje się, że portugalski menedżer stracił już wiarę w zawodnika i oczekuje lepszych rezultatów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Portal “TeamTalk” donosi, że SSC Napoli oraz Juventus uważnie śledzą sytuację Hojlunda. Duński napastnik wciąż cieszy się dobrą opinią we Włoszech, co sprawia, że kluby Serie A są zainteresowane jego pozyskaniem. Z kolei na liście życzeń angielskiego znajdują się już tacy gracze, jak Jonathan David, Matheus Cunha i Bryan Mbeumo, co może sugerować, że klub szuka alternatyw w ofensywie. Dodajmy, że serwis Transfermarkt.de wycenia Hojlunda na 60 mln euro.