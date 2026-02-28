Man United może pożegnać pomocnika. Dwa kluby Premier League w kolejce

Manchester United po sezonie może rozstać się z Masonem Mountem. Jak informuje "Football Insider", pomocnik znajduje się na celowniku Aston Villi i Fulham.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mason Mount na wylocie z Manchester United. Kluby z Premier League monitorują sytuację

Manchester United sprowadził Masona Mounta z Chelsea w 2023 roku. Za ofensywnego pomocnika zapłacono blisko 67 milionów euro. Transfer miał być jednym z fundamentów nowego projektu na Old Trafford, jednak rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana.

W obecnym sezonie 27-latek nie odgrywa kluczowej roli w zespole. Nierówna forma oraz problemy zdrowotne – w tym kontuzja na przełomie stycznia i lutego – sprawiły, że jego pozycja w drużynie wyraźnie osłabła. Mount wystąpił w 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Jednak trudno, aby uznać liczby za satysfakcjonujące w kontekście oczekiwań i kwoty transferu.

Jak informuje „Football Insider”, przyszłość Anglika na Old Trafford ponownie stoi pod znakiem zapytania. Pomocnik wzbudza zainteresowanie innych klubów Premier League, a wśród potencjalnych kierunków wymienia się Aston Villę oraz Fulham FC. Oba zespoły monitorują sytuację zawodnika i mogą rozważyć ruch w letnim oknie transferowym.

Ewentualne odejście Mounta pozwoliłoby Manchesterowi United nie tylko zwolnić miejsce w budżecie płacowym, ale również przyspieszyć przebudowę środka pola. Klub planuje bowiem wzmocnienia w tej formacji. Na radarze Czerwonych Diabłów znajduje się m.in. Hayden Hackney z Middlesbrough FC. 23-latek imponuje formą w Championship. Na liście życzeń pojawiają się również bardziej rozpoznawalne nazwiska, takie jak Elliot Anderson czy Adam Wharton.