Manchester United jest blisko sfinalizowania transferu z udziałem Jadona Sancho. Klub z Old Trafford ogłosił już nawet, że doszedł do porozumienia w tej sprawie. Wygląda jednak na to, że sternicy Czerwonych Diabłów nie poprzestaną tylko na Angliku. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że niebawem do angielskiej ekipy może trafić równie Rafael Varane.

Manchester United zarzuca sieci na obrońcę Los Blancos

Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Raphael Varane

Francuzowi z końcem czerwca przyszłego roku wygasa kontrakt z wicemistrzami La Liga

Rafael Varane na radarze Man Utd

Manchester United przeprowadził już wstępne rozeznanie w sprawie ewentualnego transferu z udziałem reprezentanta Francji. Varane ma jeszcze przez rok ważną umowę, ale nie myśli o parafowaniu nowego kontraktu z Królewskimi. Czerwone Diabły nie są jednak jedynym klubem, który chce piłkarza. Doświadczony defensor znajduje się też na radarze Paris Saint-Germain.

Dharmesh Sheth przekonuje natomiast, że działacze Man Utd uważają Francuza jako główny cel transferowy na letnie okienko transferowe. Decydenci angielskiego klubu są zdania, że Varane może stworzyć z Harrym Maguirem wymarzony duet środkowych defensorów.

Za ewentualnym rozstaniem francuskiego obrońcy z Realu nie przemawia jednak to, że z klubem rozstał się już Sergio Ramos. Strata kolejnego środkowego obrońcy może być niezwykle bolesna dla Królewskich, których w nowej kampanii poprowadzi Carlo Ancelotti.

Man Utd jest jednak świadomy niezwykłej okazji na rynku. Jeśli Varane nie podpisze nowego kontraktu, to już w styczniu przyszłego roku będzie mógł związać się z nowym klubem, do którego trafiły na zasadzie wolnego transferu 1 lipca. Tym samym Realowi może zależeć na tym, aby sprzedać zawodnika już latem tego roku i nie ryzykować utraty piłkarza za darmo.

28-latek dołączył do ekipy ze stolicy Hiszpanii w 2011 roku z Lens. Rozegrał w koszulce Realu ponad 350 meczów. Tymczasem w reprezentacji Francji rozegrał 79 spotkań, pomagając Trójkolorowym w wygraniu mistrzostwa świata w 2018 roku.

BREAKING: Manchester United are interested in signing Real Madrid defender Raphael Varane. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 1, 2021

