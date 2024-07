Manchester United ma nowego napastnika. Potwierdziły się medialne doniesienia

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Oficjalnie: Joshua Zirkzee wzmocnił Manchester United

W tegorocznym letnim okienku transferowym Manchester United czeka sporo pracy. Klub chce wzmocnić drużynę po słabym sezonie, dlatego możemy spodziewać się, że dojdzie do kilku transakcji. Jedna już została dopięta w niedzielę. Nowym zawodnikiem „Czerwonych Diabłów” został Joshua Zirkzee, który trafił na Old Trafford prosto z Bologni.

Manchester United wiąże ogromną przyszłość z holenderskim napastnikiem. Klub bowiem związał się z 23-latkiem kontraktem, który będzie obowiązywał aż do 30 czerwca 2029 roku. To nie jest jednak koniec. W umowie Joshuy Zirkzee z „Czerwonymi Diabłami” widnieje zapis w umowie, który pozwała przedłużyć współpracę o kolejne 12 miesięcy.

– Po rozmowach z menadżerem i liderami klubu wiem, jak ekscytująca będzie przyszłość. Nie mogę się doczekać, aby odegrać swoją rolę w osiągnięciu sukcesu przez Manchester United. Jestem graczem, który zawsze poświęcał wszystko, by wygrywać. Jestem gotowy na kolejne wyzwanie, by osiągnąć wyższy poziom w karierze i zdobyć więcej trofeów. To zaszczyt dołączyć do tak kultowego klubu. Muszę teraz zrobić sobie krótką przerwę po grze w reprezentacji, ale wrócę gotowy, by od razu zrobić wrażenie – powiedział Joshua Zirkzee.

Transfer reprezentanta Holandii wiązał się z ogromnym wydatkiem dla Manchesteru United. Władze z Old Trafford zapłaciły za 23-latka aż 42,5 miliona euro.