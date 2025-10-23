Manchester United już zimą może uszczuplić swoją kadrę. Ruben Amorim zrezygnował bowiem z Joshuy Zirkzee. Klub rozważa wypożyczenie Holendra - donosi "Mirror Football".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joshua Zirkzee skreślony przez Rubena Amorima

Manchester United wreszcie może się pochwalić przyzwoitą formę. Ruben Amorim wreszcie może się uspokoić, ponieważ drużyna pod jego wodzą po raz pierwszy wygrała dwa spotkania z rzędu. Ostatni mecz był niezwykle ważny dla Czerwonych Diabłów. Zespół z Old Trafford pokonał bowiem na wyjeździe swojego odwiecznego rywala, jakim oczywiście jest Liverpool (1:2).

Nadchodzące zimowe okienko transferowe znów będzie pracowite dla Manchesteru United. Z klubu napływają ciekawe nowinki. Jak się okazuje, celem Czerwonych Diabłów stał się Conor Gallagher z Atletico Madryt. Tymczasem serwis „Mirror Football” informuje o możliwym odejściu. Joshua Zirkzee został bowiem skreślony przez Rubena Amorima.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United lada moment może pozbyć się holenderskiego gracza. Władze z Old Trafford rozważają wypożyczenie napastnika. 24-latek od kilku tygodni jest łączony z odejściem. Wśród zainteresowanych klubów jest m.in. AS Roma. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w sprawie przyszłości zawodnika Czerwonych Diabłów.

Joshua Zirkzee w obecnym sezonie rozegrał cztery spotkania w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Holandii nie zdołał wpisać się na listę strzelców. 24-latek również czeka na swoją premierową asystę.