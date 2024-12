Manchester United sprzeda Rashforda? Sensacyjne informacje

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford nie jest nietykalny. Manchester United rozważy oferty

Wydawało się, że Marcus Rashford będzie piłkarzem, wokół którego zbuduje drużynę nowy trener Manchesteru United – Ruben Amorim. Jednak włodarze angielskiego giganta nie traktują już skrzydłowego jako nietykalnego, co miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Florian Plettenberg ujawnił na antenie stacji “Sky Sports”, że działacze Czerwonych Diabłów rozważą oferty za swojego zawodnika w najbliższych okienkach transferowych.

Jeśli pojawią się na stole kuszące propozycje, to Manchester United na pewno je przeanalizuje – dodaje niemiecki dziennikarz. Klub z Old Trafford nie wyklucza rozstania z 27-latkiem, z uwagi na bardzo wysokie zarobki 60-krotnego reprezentanta Anglii. Dodatkowo Czerwone Diabły mogłyby zarobić spore pieniądze na sprzedaży Marcusa Rashforda, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. W przeszłości przymierzano napastnika do PSG oraz Bayernu Monachium.

Gdyby lewoskrzydłowy ostatecznie opuścił zespół Red Devils, to znacznie poprawiłaby się sytuacja Manchesteru United w systemie Finansowego Fair Play. To natomiast dałoby Czerwonym Diabłom większe pole manewru na rynku transferowym. Marcus Rashford jest wychowankiem ekipy z Old Trafford, dla której rozegrał dotychczas 425 meczów, zdobył 138 bramek i zaliczył 67 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro, a aktualna umowa piłkarza obowiązuje do połowy 2028 roku.