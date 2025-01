Man Utd i Chelsea polują na bramkarza. Kluby wskazały konkretny cel na lato

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gregor Kobel na radarze Man Utd i Chelsea

Chelsea FC planuje sprowadzenie nowego bramkarza. Na liście życzeń londyńskiego klubu znalazł się Gregor Kobel z Borussii Dortmund. Szwajcarski golkiper wzbudza także zainteresowanie Manchesteru United, który rozważa wzmocnienie pozycji bramkarza w letnim oknie transferowym.

Według “The Independent”, Czerwone Diabły od dłuższego czasu monitorują 27-letniego golkipera, a Ruben Amorim zamierza sprowadzić rywala dla Andre Onany w 2025 roku. W The Blues natomiast, mimo że Enzo Maresca publicznie wspiera Roberta Sancheza, poszukują solidniejszego rozwiązania między słupkami. Hiszpan zawinił przy kilku golach w tym sezonie, co skłoniło londyński klub do działania.

Kobel od czterech lat broni barw niemieckiego zespołu i ma ważny kontrakt do połowy 2028 roku. Co istotne, Borussia nie chce go sprzedawać w trakcie tego trudnego sezonu, zwłaszcza po zwolnieniu Nuriego Sahina. Klub walczy o poprawę swojej pozycji w Bundeslidze, a także zakwalifikował się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Mimo błędu przy golu Szachtara Donieck w ostatnim meczu Ligi Mistrzów, Kobel wciąż cieszy się dużym uznaniem. Jego transfer może stać się jednym z najgorętszych podczas letniego okna. W trwającym sezonie Szwajcar wystąpił w 26 spotkaniach i zdołał zachować sześć czystych kont.