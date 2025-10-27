Man United chce zatrzymać pomocnika. Nastąpił zwrot akcji

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kobbie Mainoo zostanie na Old Trafford

Manchester United odzyskał formę po słabym początku sezonu 2025/26. Podopieczni Rubena Amorima odnieśli trzy kolejne zwycięstwa w Premier League, pokonując Sunderland, Liverpool oraz Brighton & Hove Albion. Dzięki znakomitej serii Czerwone Diabły awansowały na szóste miejsce w tabeli, a celem drużyny pozostaje powrót do Ligi Mistrzów.

Jednym z zawodników, którzy nie mogą liczyć na regularną grę, jest Kobbie Mainoo. 20-letni pomocnik uzbierał dotychczas zaledwie 138 minut w siedmiu ligowych spotkaniach. Jak donosi „Football Insider”, władze klubu podjęły ostateczną decyzję w sprawie jego przyszłości. Pomimo pojawiających się plotek o możliwym wypożyczeniu zimą, klub nie zamierza pozwolić mu odejść.

Po przybyciu Amorima pozycja Mainoo w zespole znacznie osłabła. Portugalczyk konsekwentnie stawia na duet Casemiro – Bruno Fernandes, przez co młody Anglik musi zadowolić się rolą zmiennika. Dodatkowo kontuzje oraz wahania formy utrudniły mu powrót do rytmu meczowego.

Latem zawodnik miał wyrazić chęć na wypożyczenie, a jego usługami interesowały się m.in. Napoli oraz inne kluby Serie A. Manchester United odrzucił jednak wszystkie oferty. Tymczasem media wskazują, że w styczniu klub opuści inny zawodnik z kadry pierwszego zespołu. Jego nazwisko nie zostało jeszcze ujawnione, ale spekuluje się, że chodzi o gracza drugiego planu, który nie mieści się w planach Amorima.