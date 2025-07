Man United chce włoskiego skrzydłowego. Gigant szykuje ofertę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Riccardo Orsolini w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United przebudowuje linię ofensywną w letnim oknie transferowym. Do zespołu Rubena Amorima dołączyli już Bryan Mbeumo z Brentfordu oraz Brazylijczyk Matheus Cunha z Wolverhampton. Za ten duet Czerwone Diabły zapłaciły łącznie aż 150 milionów euro, ale to dopiero początek większej ofensywny po rozczarowującym sezonie.

Jak informuje dziennik „Il Resto del Carlino”, na liście życzeń portugalskiego menedżera znajduje się Riccardo Orsolini. To skrzydłowy Bologni, który błyszczał formą w minionej kampanii Serie A. 28-letni Włoch zdobył 17 bramek i dorzucił pięć asyst w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego skuteczność i wszechstronność nie umknęły uwadze skautów z Old Trafford.

Orsolini od lat uchodzi za jednego z najbardziej niedocenianych zawodników włoskiej ligi. Urodzony w Ascoli Piceno skrzydłowy trafił do Bologni z Juventusu w 2018 roku, najpierw w ramach wypożyczenia, które później przekształciło się w transfer definitywny. Od tamtej pory nieprzerwanie budował swoją pozycję jako lider ofensywy Rossoblu.

Według doniesień, Manchester United przygotowuje się już do złożenia pierwszej oficjalnej oferty za 9-krotnego reprezentanta Włoch. Orsolini mógłby natychmiast wzmocnić rywalizację na skrzydłach. Warto dodać, że Orsolini nie jest jedynym piłkarzem Bologni, który znalazł się w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów. Angielski klub uważnie obserwuje także Szwajcara Dano Ndoye.