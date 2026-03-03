Man United chce pozyskać pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

12:07, 3. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester United planuje latem sprowadzić środkowego pomocnika. Według portalu "TEAMtalk", na liście życzeń znajduje się Chema Andres ze Stuttgartu.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Chema Andres przymierzany do Manchesteru United

Manchester United wskoczył na podium Premier League po emocjonującym zwycięstwie nad Crystal Palace (2:1) na Old Trafford w ramach 28. kolejki. Bruno Fernandes wykorzystał rzut karny i zaliczył asystę przy trafieniu Benjamina Sesko. Słoweński napastnik strzelił ósmego gola w lidze i imponuje formą po transferze z RB Lipsk.

W klubie z Old Trafford trwają poszukiwania wschodzących talentów w Europie. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się 20-letni pomocnik VfB Stuttgart, Chema Andres. Według doniesień medialnych, również Arsenal, Manchester City oraz Newcastle United monitorują rozwój młodego Hiszpana.

Andres jest wychowankiem akademii Realu Madryt. W ciągu kilku miesięcy świetnie zaadaptował się do niemieckich rozgrywek. W bieżącym sezonie rozegrał 29 meczów, strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Dzięki świetnej formie w rundzie jesiennej zadebiutował również w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii. Królewscy wprowadzili w jego kontrakcie klauzulę odkupu opiewającą na około 10 milionów euro.

Defensywny pomocnik w Stuttgarcie łączy świadomość defensywną z umiejętnością progresywnych podań i zdolnością do dyktowania tempa gry. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Hiszpana na 15 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź