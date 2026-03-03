Manchester United planuje latem sprowadzić środkowego pomocnika. Według portalu "TEAMtalk", na liście życzeń znajduje się Chema Andres ze Stuttgartu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Chema Andres przymierzany do Manchesteru United

Manchester United wskoczył na podium Premier League po emocjonującym zwycięstwie nad Crystal Palace (2:1) na Old Trafford w ramach 28. kolejki. Bruno Fernandes wykorzystał rzut karny i zaliczył asystę przy trafieniu Benjamina Sesko. Słoweński napastnik strzelił ósmego gola w lidze i imponuje formą po transferze z RB Lipsk.

W klubie z Old Trafford trwają poszukiwania wschodzących talentów w Europie. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się 20-letni pomocnik VfB Stuttgart, Chema Andres. Według doniesień medialnych, również Arsenal, Manchester City oraz Newcastle United monitorują rozwój młodego Hiszpana.

Andres jest wychowankiem akademii Realu Madryt. W ciągu kilku miesięcy świetnie zaadaptował się do niemieckich rozgrywek. W bieżącym sezonie rozegrał 29 meczów, strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Dzięki świetnej formie w rundzie jesiennej zadebiutował również w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii. Królewscy wprowadzili w jego kontrakcie klauzulę odkupu opiewającą na około 10 milionów euro.

Defensywny pomocnik w Stuttgarcie łączy świadomość defensywną z umiejętnością progresywnych podań i zdolnością do dyktowania tempa gry. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Hiszpana na 15 milionów euro.