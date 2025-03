Man United chce nowego stopera. Piłkarz z Serie A na radarze

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Koni De Winter łączony z przenosinami na Old Trafford

Manchester United zajmuje obecnie odległe 13. miejsce w Premier League i zdobył osiem punktów w ostatnich czterech potyczkach. Zespół Rubena Amorima radzi sobie jednak znacznie lepiej w Lidze Europy, gdzie awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Lyonem.

W letnim oknie transferowym na Old Trafford zapowiadana jest prawdziwa rewolucja kadrowa. Klub szczególnie skupi się na wzmocnieniu linii defensywnej. Na liście życzeń Man United znajduje się Koni De Winter. To 22-letni Belg związany z Genoą. Od zeszłego lata, kiedy to przeniósł się na stałe z Juventusu, znakomicie spisuje się na boiskach Serie A i przyciągnął uwagę wielu klubów.

Zainteresowanie środkowym obrońcą nie ogranicza się tylko do drużyn z Premier League. Borussia Dortmund oraz Bayern Monachium również śledzą jego rozwój. Jak ujawnia “CaughtOffside”, Genoa oczekuje za zawodnika 30-35 mln euro, co jest bardzo atrakcyjną kwotą dla angielskich klubów.

De Winter w marcu zeszłego roku zadebiutował w reprezentacji Belgii. Prawonożny zawodnik w trwającym sezonie strzelił trzy gole w 18 meczach. Dodajmy, że jego kontrakt w Genoi obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.