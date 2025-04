Man United chce gwiazdę Bayernu Monachium. Piłkarz podjął decyzję

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Leon Goretzka chce zostać w Bayernie

Manchester United szuka wzmocnień w środku pola. Na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Leon Goretzka, który od blisko siedmiu lat reprezentuje barwy Bayernu Monachium. Jak informuje znany niemiecki dziennikarz Christian Falk, pomocnik nie planuje jednak zmiany otoczenia i zamierza wypełnić obowiązujący do końca sezonu 2025/26 kontrakt z bawarskim klubem.

Choć Goretzka wzbudza zainteresowanie kilku klubów Premier League, to sam zawodnik nie jest skłonny do przeprowadzki. Powody są konkretne. Pomocnik znajduje się w planach trenera Vincenta Kompany’ego i wciąż odgrywa istotną rolę w drużynie. Dodatkową przeszkodą dla potencjalnych kupców są wysokie zarobki zawodnika. Goretzka inkasuje rocznie 17 milionów euro, co znacznie ogranicza liczbę klubów mogących sobie pozwolić na jego sprowadzenie.

Dla Manchesteru United to spory cios. Klub z Old Trafford liczył na wzmocnienie środka pola doświadczonym i silnym fizycznie zawodnikiem, a Goretzka wydawał się idealnym kandydatem. Na ten moment jednak temat transferu wydaje się zamknięty, a przynajmniej do końca obecnego sezonu. 59-krotny reprezentant ma na swoim koncie pięć trafień i jedną asystę w bieżących rozgrywkach.