Man United zainteresowany piłkarzem z Serie A. W grze 40 mln euro

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dan Ndoye na radarze Manchesteru United

Manchester United nie zwalnia tempa w letnim oknie transferowym i planuje kolejne roszady w ofensywie. Po sprowadzeniu Bryana Mbeumo oraz Matheusa Cunhy, menedżer Ruben Amorim oczekuje jeszcze jednego skrzydłowego, który zwiększy rywalizację. Jak informuje francuski dziennikarz Sebastien Vidal, nowym celem transferowym zespołu z Old Trafford ma być Dan Ndoye. To dynamiczny skrzydłowy reprezentujący barwy Bologni.

23-letni reprezentant Szwajcarii ma za sobą bardzo udany sezon. We wszystkich rozgrywkach zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst. Ndoye od dłuższego czasu uchodzi za zawodnika o dużym potencjale, a jego uniwersalność sprawia, że idealnie wpisuje się w filozofię Amorima.

Według najnowszych wieści, Manchester United przygotowuje się do złożenia oferty, która może opiewać na około 40 milionów euro. Bologna nie zamierza jednak zbyt łatwo oddawać swojego zawodnika.

Czerwone Diabły chcą sfinalizować transfer jak najszybciej, by Ndoye miał czas na pełną aklimatyzację przed rozpoczęciem nowego sezonu Premier League. Sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do Anglii i możliwość pracy pod wodzą portugalskiego menedżera. Szwajcar podczas kariery reprezentował barwy m.in. OGC Nice czy FC Basel. Ndoye ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku.