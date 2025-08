Manchester United w grze o napastnika. Klub czeka na ofertę

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Old Trafford

Sesko celem Manchesteru United. Lipsk czeka na ofertę

Manchester United od miesięcy planuje transfer nowego napastnika. Ruben Amorim chciał w swoim zespole Viktora Gyokeresa, ale ten ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Arsenalu. Czerwonym Diabłom odmówił także Victor Osimhen, więc na szczyt listy życzeń przesunięty został Benjamin Sesko. To on uchodzi obecnie za pożądanego snajpera, choć wcześniej nie był wymieniany w gronie ścisłych kandydatów do gry na Old Trafford.

Lipsk jest pogodzony z faktem, że Sesko chce opuścić klub i kontynuować karierę w Premier League. Do transferu dojdzie jedynie w przypadku spełnienia żądań finansowych, co oczywiście nie będzie łatwe. Oprócz Manchesteru United, interesuje się nim również Newcastle United, które widzi w nim następcę Alexandra Isaka. Choć Szwed jeszcze nie opuścił St. James’ Park, jego zachowanie zmusza do przygotowania się właśnie na taką sytuację.

Oferta Newcastle United nie spotkała się z uznaniem władz Lipska. Została odrzucona, więc oczy są obecnie skierowane na Manchester United. Niemiecki klub oczekuje propozycji, która będzie znacznie bliższa jego oczekiwań. Nie chodzi wyłącznie o podstawową kwotę transferu, ale również liczne bonusy i procent od kolejnej sprzedaży.

Sesko jeszcze nie zdecydował, który klub będzie traktował priorytetowo. Manchester United oczywiście to znacznie większa marka, ale lepszy poziom sportowy od pewnego czasu prezentuje Newcastle United.