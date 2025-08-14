Man United chce sprzedać skrzydłowego. Gigant zgłosił się po zawodnika

20:50, 14. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu

Manchester United naciska na odejście Antony’ego, który wrócił z wypożyczenia do Realu Betis. Brazylijski skrzydłowy znalazł się na liście życzeń Fenerbahce - poinformował Yagiz Sabuncuoglu.

Na zdjęciu: Ruben Amorim

Fenerbahce sonduje wypożyczenie Antony’ego z Old Trafford

Manchester United podczas letniego okna transferowego znacząco wzmocnił linię ofensywną. Na Old Trafford trafili Benjamin Sesko, Matheus Cunha oraz Bryan Mbeumo. W obliczu takiej konkurencji menedżer Ruben Amorim nie widzi przyszłości dla Antony’ego, który wiosną grał na wypożyczeniu w Realu Betis. Pobyt w Andaluzji miał być dla skrzydłowego okazją do odbudowania formy po trudniejszym okresie w Anglii.

Znany turecki dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu ujawnił, że 25-latek został zaoferowany kilku klubom z Turcji. Najbardziej konkretne zainteresowanie wykazuje Fenerbahce, które miało już zapytać o warunki ewentualnego transferu. Żółte Kanarki chcą wypożyczyć Brazylijczyka z opcją wykupu. Nie wiadomo, czy Czerwone Diabły przystaną na taki wariant. Działacze planują sprzedać piłkarza definitywnie.

Antony trafił na Old Trafford w 2022 roku z Ajaksu Amsterdam za blisko 100 mln euro. Real Betis rozważał ponowne sprowadzenie Brazylijczyka, lecz nie był w stanie spełnić wymagań finansowych klubu z Premier League.

Dla skrzydłowego transfer do Fenerbahce mógłby być atrakcyjną opcją, szczególnie jeśli turecki gigant wywalczy awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W decydującej rundzie eliminacji zespół Jose Mourinho zmierzy się z Benfiką Lizbona. Sam zawodnik chce grać regularnie, a jego sytuacja na Old Trafford wydaje się obecnie bez wyjścia. Jego umowa w angielskim klubie obowiązuje do czerwca 2027 roku.

