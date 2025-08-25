Manchester United i Antony w ostatnich dniach okienka mogą zakończyć współpracę. Brazylijczyka od dawna chce Real Betis. Hiszpanie prowadzą już rozmowy w sprawie transferu - donosi Mike McGrath z "The Telegraph".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antony

Real Betis rozmawia z Manchesterem United ws. Antony’ego

Manchester United w 2022 roku rozbił bank, pozyskując Antony’ego. Czerwone Diabły wówczas zapłaciły Ajaxowi Amsterdam aż 95 milionów euro. Transfer Brazylijczyka okazał się totalną klapą. Zawodnik kompletnie nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczał na holenderskich boiskach. W połowie minionego sezonu 25-latek został wypożyczony do Realu Betis, gdzie spędził znakomite miesiące.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Antony’ego przekazuje Mike McGrath. Dziennikarz „The Telegraph” zdradza, że brazylijski skrzydłowy lada moment może opuścić szeregi Manchesteru United. Jak się okazuje, 25-latka chce pozyskać Real Betis. Hiszpanie rozpoczęli właśnie rozmowy z Czerwonymi Diabłami.

Wspomniane źródło zaznacza, że każda ze stron liczy na osiągnięcie porozumienia. Real Betis chce pozyskać Antony’ego. Antony chce wzmocnić Real Betis. Manchester United natomiast nie wiąże przyszłości z Brazylijczykiem i liczy na jego ponowną przeprowadzkę do Hiszpanii. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się ta sprawa.

Antony podczas wypożyczenia do Realu Betis rozegrał 26 spotkań. Brazylijczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.