fot. Lucian Alecu / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim chce uniknąć wpadek transferowych

Manchester United wciąż znajduje się w olbrzymim kryzysie. Od początku sezonu gra poniżej oczekiwań, co poskutkowało zwolnieniem Erika ten Haga. Zastąpił go Ruben Amorim, który również nie zaliczył na Old Trafford zbyt dobrego startu. Mimo wyraźnych problemów, władze klubu w pełni mu ufają i liczą, że na dłuższą metę wyprowadzi zespół na prostą.

Z medialnych doniesień wynika, że Portugalczyk nie jest szczególnie zadowolony z sytuacji kadrowej. Wielu zawodników nie pasuje do wprowadzonej przez niego koncepcji, więc na Old Trafford z pewnością dojdzie jeszcze do znaczących zmian. Tej zimy Czerwone Diabły nie przeprowadziły natomiast ani jednego transferu. Być może do końca okienka pozyskają Patricka Dorgu z Lecce, choć nie osiągnięto jeszcze pełnego porozumienia.

Jak w tej sytuacji odnajduje się Amorim? Zaznacza, że kluczowe jest uniknięcie błędów z przeszłości, gdyż tylko w ten sposób uda się poprawić położenie drużyny w tabeli. Manchester United ma na koncie wiele nieudanych transakcji, na których stracił dziesiątki milionów euro. Amorim liczy, że tym razem uda się dokonać odpowiedniego wyboru i faktycznie wzmocnić zespół.

– Zimowe okienko jest naprawdę trudne, a my nie chcemy popełnić błędów z przeszłości. Trzeba zrozumieć sytuację klubu. Wiele rzeczy się zmienia, więc musimy naprawdę uważać. Koncentrujemy się na pracy z zawodnikami, których obecnie mamy. Myślę, że możemy się poprawiać jako zespół, jeśli będziemy mieć czas na treningi i wspólnie wygramy kilka spotkań – wyjaśnił Amorim.