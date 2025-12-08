Manchester United nie notuje dobrych wyników, przez co wkrótce klub może pożegnać Rubena Amorima. Jak się okazuje, następcą Portugalczyka na Old Trafford może zostać Oliver Glasner - informuje "GiveMeSport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Oliver Glasner zastąpi Rubena Amorima w Manchesterze United?

Manchester United znów przestał grać na miarę oczekiwań. Wydawało się, że po zwycięstwie nad Liverpoolem drużyna Rubena Amorima znalazła się na odpowiednich torach. Rzeczywistość jednak szybko zwryfikowała Czerwone Diabły. Ostatnie ich występy były bardzo kiepskie, przez co znów w mediach przewija się temat możliwego zwolnienia Rubena Amorima.

Z informacji przekazanych przez „GiveMeSport” dowiadujemy się, że Manchester United faktycznie myśli nad rozstaniem ze swoim szkoleniowcem. Władze z Old Trafford wytypowały bowiem trenera, który mialby zastąpić Portugalczyka. Celem Czerwonych Diabłów jest zatrudnienie Olivera Glasnera, który obecnie pracuje w Crystal Palace.

Austriak z powodzeniem pracuje na Selhurst Park. 51-latek urodzony w Salzburgu stał się łakomym kąskiem dla wielkich zespołów, które myślą o zmianie opiekuna. Tak właśnie jest z Manchesterem United. Czarne chmury pojawiły się nad Rubenem Amorimem i jego posadą. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły zdecydują się dokonać zmiany na ławce trenerskiej.

Ruben Amorim dotychczas poprawił Manchester United w 54. spotkaniach. Statystyki Czerwonych Diabłów pod skrzydłami Portugalczyka nie są wybitne. Drużyna wygrała zaledwie23 spotkania, zremisowała 12-krotnie i poniosła aż 22 porażki.