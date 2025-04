Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Adam Wharton wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Obecny sezon nie jest jeszcze spisany na straty dla Manchesteru United. Podopieczni Rubena Amorima wciąż mogą sięgnąć po triumf w rozgrywkach Ligi Europy, który da awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Nawet jeśli Czerwone Diabły zdołają zakwalifikować się do Champions League, to nikt nie powie, że był to dla nich udany sezon. Władze z Old Trafford już rozglądają się za letnimi wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez „Manchester Evening News” dowiadujemy się, że Manchester Unted może sięgnąć po niezwykle utalentowanego zawodnika. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Adam Wharton. Anglik na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace. Transfer pomocnika nie będzie jednak prosty do zrealizowania, ponieważ zawodnik wzbudza spore zainteresowanie.

Manchester United nie tylko osobą Adama Whartona planuje wzmocnić środek pola. Na radarze Czerwonych Diabłów znajduje się również Ederson z Atalanty Bergamo. Na Old Trafford zapowiada się zatem niezwykle pracowite lato.

Adam Wharton natomiast w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w barwach Crystal Palace. Młodzieżowy reprezentant Anglii jeszcze nie ma na koncie trafienia. 21-latek jednak może się pochwalić dwoma asystami.