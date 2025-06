Man City dopina transfer. Zaplanowano testy medyczne

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Sverre Nypan trafi do Manchesteru City

Manchester City pozostaje bardzo aktywny na rynku transferowym. Jak poinformował Fabrizio Romano, już w poniedziałek testy medyczne przed przenosinami na Etihad Stadium przejdzie Sverre Nypan. 18-letni norweski pomocnik ma zostać piątym nabytkiem The Citizens przed nadchodzącą kampanią 2025/26.

Angielski gigant za ofensywnego zawodnika Rosenborga zapłaci 15 milionów euro. W barwach norweskiego klubu Nypan zadebiutował w wieku 15 lat i bardzo szybko zaczął przyciągać uwagę skautów największych klubów w Europie. Łącznie młodzieżowy reprezentant Norwegii rozegrał 70 spotkań i strzelił 14 goli w pierwszym zespole Rosenborga.

Sverre Nypan jest uznawany za jeden z największych talentów skandynawskiej piłki i już teraz porównywany jest do Martina Odegaarda, który w młodym wieku trafił do Realu Madryt, a dziś pełni funkcję kapitana Arsenalu. Na ten moment nie wiadomo, czy Norweg od razu trafi do pierwszego zespołu Manchesteru City, czy też- zostanie wypożyczony w celu dalszego rozwoju.

Dla 10-krotnych mistrzów Anglii będzie to już kolejny transfer po rozczarowującym sezonie. Do zespołu Pepa Guardioli dołączyli wcześniej Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki oraz Marcus Bettinelli. Łączny koszt tych wzmocnień to już około 120 milionów euro.