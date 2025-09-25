Man City przyspiesza rozmowy z gwiazdą. Nowa umowa na stole

Manchester City podjął pierwsze kroki w sprawie przedłużenia kontraktu z Philem Fodenem - informuje "TBR Football". Obecna umowa 25-letniego pomocnika obowiązuje do 2027 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rozmowy rozpoczęte! Manchester City planuje nową umowę dla Phila Fodena

Manchester City wciąż szuka optymalnej formy w Premier League. Po pięciu kolejkach drużyna Pepa Guardioli zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. W miniony weekend The Citizens wypuścili zwycięstwo w końcówce starcia z Arsenalem (1:1) na Emirates Stadium. Zupełnie inaczej zespół wygląda w Lidze Mistrzów i Pucharze Ligi Angielskiej, gdzie odniósł pewne zwycięstwa nad SSC Napoli (2:0) i Huddersfield Town (2:0).

Na tle nierównej dyspozycji zespołu wyróżnia się Phil Foden, który imponuje formą w linii pomocy. Anglik szczególnie błysnął w derbach Manchesteru, otwierając wynik meczu na Etihad Stadium i prowadząc swój zespół do triumfu (3:0). Według informacji „TBR Football”, rozmowy kontraktowe pomiędzy przedstawicielami Fodena a dyrektorem sportowym Hugo Vianą mają się rozpocząć podczas najbliższej przerwy na mecze reprezentacyjne.

Choć Foden nie znalazł się w ostatniej kadrze powołanej przez selekcjonera Thomasa Tuchela, to 25-latek pozostaje zdeterminowany, by odzyskać miejsce w drużynie narodowej i odegrać kluczową rolę na przyszłorocznych mistrzostwach świata.

Obecna umowa wychowanka The Citizens obowiązuje do czerwca 2027 roku, a dotychczasowe porozumienie zakładało, że rozmowy o przedłużeniu zostaną odłożone do momentu pełnego powrotu zawodnika do zdrowia i optymalnej formy. W trakcie tego sezonu Foden rozegrał cztery mecze, w których zdobył dwie bramki i dorzucił dwie asysty.