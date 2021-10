The Times oraz holenderskie media informują, że Manchester City wyprzedził resztę konkurencji w wyścigu po podpis Erlinga Haalanda. Norweg jest obiektem westchnień wszystkich największych klubów w Europie, w tym Realu Madryt, gdzie miał stworzyć galaktyczny duet z Kylianem Mbappe.

Za rok klauzula odstępnego Erlinga Haalanda spadnie do 75 milionów euro; taką okazję chce wykorzystać każdy wielki klub w Europie

O pozyskaniu Norwega marzy między innymi Real Madryt, ale podobno to Manchester City wysunął się na prowadzenie w walce o podpis snajpera Borussii Dortmund

Manchester City na prowadzeniu w wyścigu po Haalanda

Przyszłe letnie okienko transferowe może być naprawdę gorące. Barwy klubowe najprawdopodobniej zmienią dwie największe gwiazdy młodego pokolenia: Kylian Mbappe i Erling Haaland. Niewykluczone nawet, że w obu przypadkach ową barwą będzie biel Realu Madryt. Nie jest tajemnicą, że Francuz jest po słowie z Królewskimi, którym marzy się również sprowadzenie napastnika Borussii Dortmund.

Klauzula odstępnego w jego przypadku ulegnie latem znacznemu obniżeniu. 75 milionów za snajpera gwarantującego tak wielką skuteczność w tak młodym wieku to prawdziwa okazja. 21-latkowi pozostanie zatem wybrać jedną z kilkunastu ofert, które pojawią się na stole.

Wydawało się, że to właśnie Real Madryt prowadzi w wyścigu po podpis Norwega. The Times oraz holenderskie media donoszą jednak, że inny klub jest bardziej zdeterminowany, by przekonać napastnika do siebie.

Manchester City rozpoczął już działania pod kątem sprowadzenia latem Haalanda. Są umówieni na styczniowe spotkanie z agentem gracza, Mino Raiolą. Obywatele chcą jak najszybciej przekonać Norwega do swojego projektu, a następnie rozpocząć negocjacje z Borussią Dortmund. Rzecz jasna, w ostateczności będą mogli po prostu wykupić klauzulę i niemiecki klub nie będzie miał nic do powiedzenia.

Dla mistrzów Premier League to logiczny wybór. Po odejściu Sergio Aguero i fiasku transferu Harry’ego Kane’a, Manchester City nie ma w kadrze typowego napastnika. Z pewnością w negocjacjach może pomóc też fakt, że ojciec Norwega, Alf-Inge Haaland, występował dla angielskiej drużyny w latach 2000-2003.

21-latek nie spuszcza nogi z gazu. W obecnym sezonie rozegrał osiem spotkań dla BVB. Strzelił w nich jedenaście bramek i zanotował cztery asysty.

