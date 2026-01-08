Man City pożegna niewypał transferowy. Pomocnik blisko zmiany klubu

Manchester City planuje rozstanie z Kalvinem Phillipsem. Pomocnik jest chętny na powrót do Leeds United podczas zimowego okna transferowego - donosi "FourFourTwo".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kalvin Phillips może dołączyć do Leeds United

Manchester City wiązał ogromne nadzieje ze sprowadzeniem Kalvina Phillipsa z Leeds United w 2022 roku za blisko 50 milionów euro. Defensywny pomocnik jednak nie spełnił oczekiwań w drużynie Pepa Guardioli. W ostatnich dwóch sezonach był wypożyczany – najpierw do West Hamu, a później do Ipswich Town.

Według serwisu „FourFourTwo”, Phillips wyraził chęć powrotu do Leeds United. 30-latek chciałby tam odbudować swoją karierę i ponownie poczuć się kluczowym zawodnikiem. Obecnie klub z Elland Road zajmuje 16. miejsce w tabeli Premier League.

Kariera Phillipsa gwałtownie zahamowała od czasu jego głośnego transferu do Manchesteru City. W Leeds był ulubieńcem kibiców i podstawowym zawodnikiem reprezentacji Anglii. Pobyt na Etihad okazał się znacznie trudniejszy. Anglik nie wystąpił w barwach The Citizens od września, a w Pucharze Ligi Angielskiej spędził na boisku zaledwie siedem minut. 31-krotny reprezentant kraju planuje odbudować swoją karierę.

Klub dał już Phillipsowi zielone światło na odejście, co otwiera drogę do ewentualnego powrotu do Leeds. W ostatnim czasie Anglik był także przymierzany do Wolverhampton Wanderers, które obecnie zajmuje ostatnie miejsce w angielskiej elicie. Kontrakt Phillipsa na Etihad Stadium obowiązuje do czerwca 2028 roku.