Manchester City ogłosi wielki transfer. Kwota? 65 mln funtów

Manchester City w najbliższych dniach ogłosi długo wyczekiwany transfer. Jak podaje Sky Sport do klubu trafi Antoine Semenyo. Obywatele zapłacą za niego 65 milionów funtów.

Semenyo przeniesie się do Man City. Transfer lada moment

Manchester City będzie jednym z aktywniejszych klubów czołówki Premier League, jeśli chodzi o zimowe okno transferowe. W planach jest pozyskanie co najmniej dwóch piłkarzy. Jedna transakcja została wymuszona kontuzją Josko Gvardiola, ponieważ Chorwat doznał kontuzji. W związku z tym na Etihad Stadium postanowiono, że do zespołu wróci Max Alleyne.

Drugi transfer ma zostać ogłoszony lada moment, a dokładnie po meczu z Tottenhamem. Bournemouth zagra ze Spurs w środę (7 stycznia) i prawdopodobnie wtedy po raz ostatni klubową koszulkę założy Antoine Semenyo. Tak wynika z doniesień serwisu Sky Sport.

Semenyo już od dłuższego czasu był przymierzany do Manchesteru City. Transakcja przeciągała się ze względu na duże zainteresowanie, ponieważ piłkarz ma w kontrakcie klauzulę wykupu. Kwota 65 milionów funtów zachęciła m.in. Liverpool, który walczył o niego do końca. Co ciekawe latem Semenyo mógł zostać piłkarzem Man United, ale finalnie Czerwone Diabły postawiły na kogoś innego.

Dla Bournemouth rozstanie z Semenyo to spory cios, ponieważ w ostatnich latach był ich kluczowym piłkarzem. Łącznie wystąpił w 109 spotkaniach, w których zdobył 31 goli i zaliczył 13 asyst. Wisienki wytypowali następcę reprezentanta Ghany, którym miał zostać Jamie Leweling. Na ich nieszczęście VfB Stuttgart odrzucił propozycję wartą 35 milionów funtów. Negocjację wciąż trwają.