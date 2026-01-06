Manchester City ogłosi wielki transfer. Kwota? 65 mln funtów

12:48, 6. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sport

Manchester City w najbliższych dniach ogłosi długo wyczekiwany transfer. Jak podaje Sky Sport do klubu trafi Antoine Semenyo. Obywatele zapłacą za niego 65 milionów funtów.

Pep Guardiola
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Semenyo przeniesie się do Man City. Transfer lada moment

Manchester City będzie jednym z aktywniejszych klubów czołówki Premier League, jeśli chodzi o zimowe okno transferowe. W planach jest pozyskanie co najmniej dwóch piłkarzy. Jedna transakcja została wymuszona kontuzją Josko Gvardiola, ponieważ Chorwat doznał kontuzji. W związku z tym na Etihad Stadium postanowiono, że do zespołu wróci Max Alleyne.

Drugi transfer ma zostać ogłoszony lada moment, a dokładnie po meczu z Tottenhamem. Bournemouth zagra ze Spurs w środę (7 stycznia) i prawdopodobnie wtedy po raz ostatni klubową koszulkę założy Antoine Semenyo. Tak wynika z doniesień serwisu Sky Sport.

Semenyo już od dłuższego czasu był przymierzany do Manchesteru City. Transakcja przeciągała się ze względu na duże zainteresowanie, ponieważ piłkarz ma w kontrakcie klauzulę wykupu. Kwota 65 milionów funtów zachęciła m.in. Liverpool, który walczył o niego do końca. Co ciekawe latem Semenyo mógł zostać piłkarzem Man United, ale finalnie Czerwone Diabły postawiły na kogoś innego.

Dla Bournemouth rozstanie z Semenyo to spory cios, ponieważ w ostatnich latach był ich kluczowym piłkarzem. Łącznie wystąpił w 109 spotkaniach, w których zdobył 31 goli i zaliczył 13 asyst. Wisienki wytypowali następcę reprezentanta Ghany, którym miał zostać Jamie Leweling. Na ich nieszczęście VfB Stuttgart odrzucił propozycję wartą 35 milionów funtów. Negocjację wciąż trwają.

