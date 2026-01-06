Manchester United rozmawiał z gwiazdą. Negocjacje upadły

Manchester United miał szansę na transfer gwiazdy Premier League. Dlaczego Antoine Semenyo nie przeniósł się na Old Trafford? The Athletic twierdzi, że Czerwone Diabły wycofały się z rozmów.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim (Manchester United - Bournemouth)

Manchester United

Antoine Semenyo to obecnie jedna z największych gwiazd Premier League. Skrzydłowy Bournemouth w tym okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy i zasili Manchester City. Jednak w lecie ubiegłego roku to Manchester United rozmawiał z reprezentantem Ghany. Dlaczego wychowane Bristol City nie został zawodnikiem Czerwonych Diabłów? O szczegółach informuje The Athletic.

Ruben Amorim i Jason Wilcox mieli okazję spotkać się z Semenyo w Londynie. Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii wyrażali poważne zainteresowanie tym transferem, a sam piłkarz był pozytywnie nastawiony do przenosin do United. Jednak na przeszkodzie stanęły wymagania finansowe The Cherries.

Manchester nie zamierzał spełnić żądać Wisienek i zwrócił swoją uwagę na Bryana Mbeumo, ostatecznie wycofując się z rozmów. Ghańczyk miał być rozczarowany takim obrotem spraw. Kilka miesięcy później 25-latek trafi do wymarzonego przez siebie miasta, jednak dołączy do lokalnego rywala The Red Devils.